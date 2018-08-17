أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، عن انتشال جثة مهاجر، خلال إحباط وحدات من الحرس البحري لعمليات إبحار خلسة في سواحل مدينة صفاقس.

وأفادت الوزارة، أن وحدات الحرس البحري أنقذت فجر اليوم الجمعة 14 مجتازًا للحدود البحرية على سواحل منطقة لواتة بجهة صفاقس، من بينهم أربعة تونسيين واثنين من الكونغو وثمانية من كوت ديفوار.

وأوضحت، أن وحدات الغطس انتشلت جثة مهاجر "أثر تعمد مجموعة المجتازين إلقاء الزجاجات الحارقة على مركب دورية الحرس الوطني، كما قاموا بحرق جزء من الزورق الذي كانوا على متنه بعد سكب كمية من البنزين عليه".

ويجري تمشيط المنطقة بحثًا عن جثث محتملة، بينما نقل أحد المهاجرين إلى مستشفى الحروق البليغة قرب العاصمة، أثر إصابته بحروق، بحسب نفس المصدر.