ميليشيات الحوثي تنهب مستودع المنظمة الدولية للهجرة بالحديدة اليمنية

كشفت مصادر يمنية بمحافظة الحديدة، أن ميليشيات الحوثي نهبت كامل مستودع المنظمة الدولية للهجرة الواقع في مدرسة معاذ بن جبل.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية، مساء اليوم الجمعة، عن المصادر قولها إن الميليشيات استمرت متحصنة في الموقع، مستغلة أنه يقع ضمن نقاط عدم الاستهداف لدى التحالف.

وأشارت القناة، إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتحصن فيها الميليشيات بالأماكن المحظورة والمحمية بالقانون الدولي، وسط صمت المنظمة الأممية وغيرها من المنظمات الأخرى على هذه الاختراقات من المليشيات للقانون الدولي والإنساني، والمتمثلة في نهب المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية، واستخدام المدارس كأماكن تحميها من قوات الجيش الوطني اليمني والتحالف.