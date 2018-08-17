«الوطنية الفلسطينية» تعلن عن مسيرة «الوفاء للطواقم الطبية والإعلامية» الجمعة المقبل

أعلنت الهيئة الوطنية العليا الفلسطينية، لمسيرات العودة وكسر الحصار، مساء اليوم الجمعة، عن استمرار مسيرات العودة على حدود قطاع غزةن حتى رفع الحصار المفروض من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الهيئة، خلال مؤتمر صحفي، أن الجمعة المقبلة ستحمل اسم "جمعة الوفاء للطواقم الطبية والإعلامية".

وقالت، إن الجمعة المقبلة ستحمل عنوان "جمعة الوفاء للطواقم الطبية والإعلامية" تقديرًا لدورها في مسيرات العودة وكسر الحصار ووفاء للجهود التي تقدمها.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن استشهد شابين وإصابة 270 بنيران الاحتلال في الجمعة الـ 21 والتي حملت اسم "ثوار من أجل القدس والأقصي".