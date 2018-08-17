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رسميا.. غياب فابريجاس عن مواجهة أرسنال

إبراهيم سعيد
نشر فى : الجمعة 17 أغسطس 2018 - 3:53 م | آخر تحديث : الجمعة 17 أغسطس 2018 - 3:53 م

كشف ماوريسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، عن غياب الإسباني سيسك فابريجاس، لاعب وسط الفريق عن مواجهة أرسنال، المقرر لها غدا السبت ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، والتي تقام علي ملعب "ستامفورد بريدج".

وأكد ساري، خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي، الخاص بالمباراة أن فابريجاس يعاني من إصابة في الركبة، والتي سيغيب علي آثرها عن مباراة الغد أمام أرسنال، مشيرًا إلى أنها ليست خطيرة، متمنيًا له العودة سريعًا.

وكان نادي تشيلسى نجح في تحقيق فوز كبير علي نظيره هدرسفيلد تاون بثلاثية دون رد، في الجولة الأولى، في الوقت الذي خسر فيه أرسنال هو الآخر بثنائية دون رد أمام مانشستر سيتي حامل لقب البطولة.


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