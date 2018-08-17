ضبط 114 طن لحوم مجهولة المصدر داخل ثلاجة بالإسكندرية قبل طرحها للبيع بالأسواق

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية من ضبط أكثر من 114 طن لحوم مجهولة المصدر داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الإسكندرية قبل طرحها للبيع بالأسواق .

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية بإشراف اللواء أنور سعيد ، مساعد وزير الدالخية لشرطة التموين والتجاة الداخلية حيازة وتجميع مالك إحدى شركات الصناعات الغذائية ومستأجر ثلاجة لحفظ السلع الغذائية والتصنيع الحيوانى كائنة بمحافظة الإسكندرية ، لكميات كبيرة من السلع الغذائية ( اللحوم ومصنعاتها ) المعبأة داخل عبوات مجهولة المصدر لطرحها للبيع للجمهور مستغلاً قرب حلول عيد الأضحى المبارك مُدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ومعرضاً صحتهم وحياتهم للخطر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .

وبتقنين الإجراءات قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية بحملة أمنية ترافقها لجان من مفتشى الطب البيطرى ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة بمداهمة الثلاجة المشار إليها أسفرت عن ضبط 114,070 طن سلع غذائية عبارة عن ( لحوام ، قلوب ، كبده ، كلاوى " مجهولة المصدر ) .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة وإحالتها للنيابة المختصة لمياشرة التحقيقات .