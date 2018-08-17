«حماية المنافسة»: الأدوية أكثر القطاعات التي تشهد ممارسات احتكارية

قال الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، إن الجهاز يهدف إلى تنشيط الأسواق التنافسية، ومنع تعطيل آليات العرض والطلب، موضحًا أن هناك الكثير من المؤشرات التي تشير إلى الممارسات الاحتكارية مثل نقص المعروض وشراء شركة لأخرى منافسة.



وأضاف «نبيل»، خلال لقائه مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الخميس، أن الجهاز يرصد الكثير من الشبهات والممارسات الاحتكارية بصورة مستمرة، موضحًا أن قطاع الأدوية يعتبر من أكبر القطاعات التي تشهد هذه الممارسات، بالإضافة إلى قطاع الرعاية الصحية.



وذكر أن الجهاز يبدأ عمله إما بمبادرة خاصة منه، في إطار رؤيته للأسواق المصرية المختلفة، أو بشكوى يتم التقدم بها، ويحيلها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، ومن ثم بحث الحالة.



وأوضح أن الجهاز يعمل بمهنية شديدة، نظرًا لوجود العديد من الجهات التي تراجع أعماله، لافتًا كذلك إلى دور الجهاز الاستشاري في وضع السياسات الاقتصادية العامة للدولة.



وبشأن دعوات فرض ضرائب على إعلانات الفيسبوك، استطرد أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تفكر في فرض هذا النوع من الرسوم، معقبًا أن الفيسبوك مثل الجرائد يسعى لجذب المستخدمين في الوقت الذي يسعى فيه لجذب الإعلانات.