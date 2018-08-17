البابا تواضروس يهنئ «السيسي» ورئيس الوزراء بعيد الأضحى المبارك

قدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازةالمرقسية اليوم الجمعة التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وجاء في نص البرقية التي التي بعثها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، "يسرني بالأصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم إلى سيادتكم وإلى كل المصريين بأطيب التهاني القلبية وصادق الدعوات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، طالبين من الله أن يمنحكم موفور الصحة ودوام التوفيق وأن يمدكم العون الكامل في الذود عن وطننا الغالي في مواجهة الأخطار والتحديات التي تحيط به وأيضًا بناء مصر الحديثة لتستكملوا مسيرتكم الوطنية المخلصة بما يحقق طموحات شعب مصر العظيم من أمن واستقرار وتقدمٍ ورخاء".

كما بعث البابا تواضروس الثاني برقية تهنئة إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي جاء فيها "يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم إلى سيادتكم وإلى جميع المصريين بأصدق التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعين الله أن يمنحكم موفور الصحة ويوفق جهودكم المخلصة في الدفع بعجلة التنمية والنهوض بمصرنا الغالية لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل".