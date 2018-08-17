وزير النقل: عدد ركاب القطار في عيد الأضحى 6 أضعاف المعدل الطبيعي

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن عدد ركاب هيئة السكة الحديد في عيد الأضحى يصل إلى 6 أضعاف عدد الركاب في المعدل الطبيعي، متابعًا أن الوزارة رفعت درجات التأهب استعدادًا؛ لنقل المواطنين إعلى جميع الخطوط خلال الأيام المقبلة.



وأضاف «عرفات»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أن السكة الحديد لم تشهد تطويرًا منذ 55 عامًا، مشيرًا إلى الضغط الكبير على خطوط الشبكة القديمة في الوقت الحالي.



وأوضح أن الهيئة لا تستطيع تقليل زمن التقاطر عن 15 دقيقة أو زيادة عدد الرحلات خوفًا على سلامة المواطنين، متابعًا أن هذا العام هو الأكثر حرجًا في تاريخ السكة الحديد، نظرًا للضغط الشديد على الخدمة، وتطور المنظومة في ذلك الوقت.



وتابع: «عدد عربات قطار إسكندرية - أسوان 12 أو 13 عربة في المتوسط بيشيل 60 راكبًا يعني القطر بيشيل 720 راكبًا بالإضافة لـ10% نسبة ركاب ليس لها مقاعد، وفي عيد الأضحى سيصل عدد الركاب إلى 1200 راكب لمدة 6 أيام».