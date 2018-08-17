رئيس مدغشقر يعلن عزمه خوض الانتخابات للفوز بولاية ثانية

أعلن رئيس مدغشقر، هيري راجاوناريمبامينا، عن نيته خوض الانتخابات الرئاسية، التي كان مقررا لها العام الجاري، للفوز بفترة ولاية ثانية، وتم إرجاؤها إلى 7 نوفمبر بعد أن عانت الدولة الجزيرة من أزمة سياسية لفترة طويلة.

وفقد «راجاوناريمبميانا» الدعم منذ أن طالبت مظاهرات المعارضة في وقت سابق من العام باستقالته، بعد أن أقرت مدغشقر قانونا جديدا للانتخابات في أبريل الماضي.

وقالت المعارضة، إن القانون يدعم الحزب الحاكم خلال الانتخابات، ويضع مرشحهم في وضع غير ملائم، لأنه يحد من تمويل حملاته وفرصه فى الوصول إلى وسائل الإعلام.

وعلى مدار أكثر من شهر، اجتمع 73 من أعضاء البرلمان المعارضين ومن مؤيديهم في وسط أنتاناناريفو مطالبين بتنحي الرئيس.