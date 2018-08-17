مد موعد استلام مستندات تأهيل الشركات لإدارة وتشغيل المتحف المصري الكبير

"مفتاح": فتح مستندات الـتأهيل في جلسة علنية 26 سبتمبر

قررت اللجنة الخماسية المتخصصة لدعم هيئة المتحف المصري الكبير والمجموعة الاستشارية في إعداد مستندات الطرح والتعاقد لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير، تمديد موعد التقدم لتأهيل الشركات لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير حتي 25 سبتمبر المقبل، حسب بيان مشترك لوزارتي الاستثمار والآثار اليوم الجمعة.

قال اللواء عاطف مفتاح، رئيس اللجنة الخماسية المتخصصة لدعم هيئة المتحف المصري الكبير، والمجموعة الاستشارية في إعداد مستندات الطرح والتعاقد لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير، أنه تم تمديد الموعد النهائي لاستلام مستندات التأهيل إلي يوم الثلاثاء 25 سبتمبر المقبل، بدلا من 21 أغسطس الحالي، مع اعتبار هذه المهلة نهائية حرصاً على الالتزام بخطة الافتتاح النهائي لمجمع المتحف فى عام 2020 .

وأشار "مفتاح" إلي أنه سيتم فتح مستندات الـتأهيل التى تم استلامها في جلسة علنية يوم الأربعاء 26 سبتمبر المقبل، حيث تم تمديد الموعد النهائي لاستلام طلبات زيارة موقع المتحف إلى 6 من نفس الشهر، كما يمكن للشركات الحصول على مستندات التأهيل من الموقع الإلكترونى والخريطة الاستثمارية لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى.

وكانت وزارتا الاستثمار والتعاون الدولي والآثار قد أعلنتا في 10 يونيو الماضي، عن إجراءات التأهيل المسبق لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير، الذي يعد أكبر متاحف العالم بمساحة 500 ألف متر مربع، يضم فيها آثار حضارة واحدة، ويحتوى على 100 ألف قطعة أثرية (50 ألفا معروضة و50 ألفا بالمخازن)، تمثل حضارة مصر القديمة منذ ما قبل التاريخ وحتى العصرين اليوناني والروماني فى مساحة 92 ألف متر مربع، ويتم افتتاحه مكتملا عام 2020.

ويضم مجمع المتحف متحفا للطفل ومركزا للترميم وصيانة وتخزين الآثار مجهزا بأجهزة علي مستوي رفيع من التقنية الحديثة، والبحث العلمي والتثقيف المتحفي، والمشروع مزود بأحدث وسائل العرض المتحفي والتأمين في العالم.

ويضم المتحف أيضا مجموعة من المحال التجارية و10 مطاعم منها اثنان مطلين على أهرامات الجيزة، وقاعة للمؤتمرات تسع إلى ألف شخص وصالة عرض سينمائي تسع إلى 500 فرد، ومركزا لتعليم الحرف التراثية والفنون التقليدية، ومكتبات ومساحات لإقامة الفعاليات، ومبنى متعدد الأغراض، حيث تتولي وزارة الآثار وحدها إدارة كل ما يتعلق بالقطع الآثرية من معامل ومراكز ترميم ومخازن للآثار وقاعات العرض المتحفي ومسئولية تأمينها.