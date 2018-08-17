الأمطار تعرقل منافسات بطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس

تسببت الأمطار الغزيرة في توقف عدد من المباريات ضمن منافسات بطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس فجر اليوم الجمعة وذلك بعد أن توقفت بعض المباريات في اليوم السابق للسبب نفسه، لتشهد منافسات البطولة ارتباكا بسبب ظروف الطقس.

ومن بين المواجهات التي توقفت، مباراة النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش بطل ويمبلدون أمام البلغاري جريجور ديميتروف في الدور الثالث ، وذلك عندما كان ديوكوفيتش متقدما 2 / 6 و6 / 3 و2 / 1 .

كذلك توقفت مباراة المجري مارتون فوسوفيكس والسويسري ستانيسلاس فافرينكا خلال المجموعة الأولى حينما كان فافرينكا متقدما 2 / 1 .

ولم تبدأ المباراة التي كانت مقررة بين النجم السويسري روجيه فيدرر المصنف الثاني على العالم والأرجنتيني ليوناردو ماير.

وفي وقت سابق من مساء الخميس ، حسم الأرجنتيني خوان مارتين دل بوترو المصنف الرابع للبطولة تأهله إلى الدور الثالث (دور الستة عشر) بفوزه على الكوري الجنوبي هيون تشونج 6 / 2 و6 / 3 ، وذلك في إحدى المباريات التي تأجلت منذ مساء الأربعاء بسبب الأمطار.

وصعد الإسباني بابلو كارينو بوستا إلى دور الثمانية إثر فوزه على الهولندي روبين هاسه 6 / 4 و6 / 2 في الدور الثالث.

وفي منافسات فئة السيدات بالبطولة ، استكملت النجمة الرومانية سيمونا هاليب مباراتها أمام الأسترالية آيلا تومليانوفيتش ، التي كانت قد توقفت يوم الأربعاء أيضا ، وتغلبت عليها 4 / 6 و6 / 3 و6 / 3 .

أما بطلة ويمبلدون الألمانية أنجليك كيربر المصنفة الرابعة للبطولة فقد انتهى مشوارها في سينسيناتي بعد أن تغلبت عليها الأمريكية ماديسون كيز 2 / 6 و7 / 6 (7 / 3) و6 / 4 .