نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الجمعة، ما تم تداوله بشأن رفع سعر رغيف الخبز المدعم وتخفيض عدد أرغفة الخبز للمواطنين على البطاقات التموينية، مؤكدة أنه لا زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم، مشددة إلى التزامها بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش، فضلاً عن ثبات حصة المواطنين من الخبز، موضحة أن كل ما يتردد مجرد شائعات هدفها إثارة غضب المواطنين.
وأعلنت الوزارة عن استمرار صرف مقررات تموين شهر أغسطس الجاري، منذ بداية الشهر من خلال البقالين ومنافذ جمعيتي، والجمعيات الاستهلاكية المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى توفر جميع السلع التموينية بجميع المنافذ، والتي تشمل 20 سلعة يختار المواطن ما يناسبه طبقًا للدعم المخصص له.
كما نفت الوزارة اتجاه الحكومة لإلغاء منظومة نقاط الخبز، موضحة أنه في حالة عدم صرف المواطن كامل حصته من الخبز وتوفير استهلاكه سيحصل على سلع مجانية "فارق نقاط الخبز " بقيمة 10 قروش عن كل رغيف يتم توفيره، معلنة أن إجمالي ما يحصل عليه المواطنون من سلع مجانية مقابل توفيرهم في استهلاك الخبز تصل قيمته إلى حوالي 500 مليون جنيه شهرياً.
وشددت الوزارة على استمرار صرف سلع نقاط الخبز وعدم إلغاءها أو خفض قيمتها ضمن منظومة الخبز الجديدة، والتي ساعدت على تقليل نسبة الفاقد في الدعم المخصص لرغيف الخبز، مشيرة إلى التزامها بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش دون إحداث أية تغييرات.
وأضافت أن هناك حملات رقابية بصفة مستمرة على جميع المخابز بمختلف محافظات الجمهورية، للتعرف على مدى سهولة حصول المواطن على حصته كاملة من الخبز المدعم وفقاً للأسعار المقررة من قبل الوزارة.