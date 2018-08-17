نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الجمعة، ما تم تداوله بشأن رفع سعر رغيف الخبز المدعم وتخفيض عدد ‏أرغفة الخبز للمواطنين على البطاقات التموينية، ‏مؤكدة أنه لا زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم، مشددة إلى التزامها بصرف رغيف ‏الخبز للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش، فضلاً عن ‏ثبات حصة المواطنين من الخبز، موضحة أن كل ما يتردد مجرد شائعات هدفها ‏إثارة غضب المواطنين.

وأعلنت الوزارة عن استمرار صرف مقررات تموين شهر أغسطس ‏الجاري، منذ بداية الشهر من خلال البقالين ومنافذ جمعيتي، والجمعيات الاستهلاكية ‏المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى توفر جميع السلع التموينية بجميع المنافذ، والتي ‏تشمل 20 سلعة يختار المواطن ما يناسبه طبقًا للدعم المخصص له.‏

كما نفت الوزارة اتجاه الحكومة لإلغاء منظومة نقاط الخبز، موضحة أنه في حالة عدم صرف المواطن كامل حصته من الخبز وتوفير استهلاكه ‏سيحصل على سلع مجانية "فارق نقاط الخبز " بقيمة 10 قروش عن كل رغيف يتم ‏توفيره، معلنة أن إجمالي ما يحصل عليه المواطنون من سلع مجانية مقابل ‏توفيرهم في استهلاك الخبز تصل قيمته إلى حوالي 500 مليون جنيه شهرياً.

وشددت الوزارة على استمرار صرف سلع نقاط الخبز وعدم إلغاءها أو خفض قيمتها ‏ضمن منظومة الخبز الجديدة، والتي ساعدت على تقليل نسبة الفاقد في الدعم ‏المخصص لرغيف الخبز، مشيرة إلى التزامها بصرف رغيف الخبز ‏للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش دون إحداث أية تغييرات.‏

وأضافت أن هناك حملات رقابية بصفة مستمرة على جميع المخابز بمختلف ‏محافظات الجمهورية، للتعرف على مدى سهولة حصول المواطن على حصته كاملة من ‏الخبز المدعم وفقاً للأسعار المقررة من قبل الوزارة.‏