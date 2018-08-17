الخارجية الباكستانية تؤكد تعليق أمريكا لبرنامج تدريب عسكري للجنود الباكستانيين

أكدت وزارة الخارجية الباكستانية تعليق برنامج التدريب العسكري الأمريكي للجنود الباكستانيين.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن إعلان وزارة الخارجية الباكستاني الذي جاء أمس يعكس تواصل التوترات بين الحلفيتين في الحرب على الإرهاب.

ويعد برنامج تدريب الجنود الباكستانيين في الولايات المتحدة، هو البرنامج الأحدث الذي يتأثر بسبب وقف المساعدات الأمنية التي تقدمها واشنطن إلى باكستان، والذي كانت قد أعلنته الإدارة الأمريكية بداية العام الجاري.

وتتهم الولايات المتحدة، باكستان بإيواء الجماعات المسلحة وتوفير ملاذات آمنة للمتمردين الذين يشنون هجمات في أفغانستان، وهو ما تنفيه إسلام آباد.

وعادة ما تُذكر باكستان الولايات المتحدة بأنها فقدت آلاف الجنود - أكثر من عدد الجنود الأمريكيين والجنود التابعين لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مجتمعين في أفغانستان - في حربها ضد المسلحين على أراضيها.