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«حماية المنافسة»: ترك الحريات الاقتصادية بلا قيود يخلق الاحتكارات

أمير نبيل رئيس جهاز حماية المنافسة
أمير نبيل رئيس جهاز حماية المنافسة
محمد عبد الجليل
نشر فى : الجمعة 17 أغسطس 2018 - 4:51 ص | آخر تحديث : الجمعة 17 أغسطس 2018 - 4:51 ص
قال الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، إن أكبر ضمانة لجذب المستثمرين هو وجود قانون حماية المنافسة، موضحًا أن الدستور المصري نص على أن تكون ممارسة النشاط الاقتصادي وفقًا لإطار المنافسة الحرة، ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأضاف «نبيل»، خلال لقائه مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أن ترك الحريات الاقتصادية بلا قيود ينشأ عنه خلق الاحتكارات، متابعًا أن هذا التوازن يعتبر جوهر السوق الحر.

وأشار إلى المادة 5 من القانون المدني والمعنية بإساءة استخدام الحقوق الاقتصادية، مستطردًا أن القانون يمنع ممارسة هذه الحقوق إذا كانت تعتدي على المصلحة العامة، أو تسبب لها الضرر.

وتابع: «لو أنا عندي قطعة أرض بتعدي فيها الترعة المغذية لباقي الأرض بالمياه، ماينفعش أقول أصل الترعة بتمر في أرضي وتبقى ملكي»، مشيرًا إلى التنظيمات الاقتصادية والتي تنظم مسألة استخدام المرافق الأساسية.


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