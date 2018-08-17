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«ترامب»: احتجاز القس الأمريكي في تركيا لن يمر مرور الكرام

واشنطن- أ ش أ
نشر فى : الجمعة 17 أغسطس 2018 - 6:24 م | آخر تحديث : الجمعة 17 أغسطس 2018 - 6:24 م

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن قضية القس الأمريكي المحتجز في تركيا أندرو برانسون لن تمر مرور الكرام.

وقال الرئيس الأمريكي، وفقًا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية، إن تركيا تتصرف بشكل بالغ السوء، كما أنها تمثل مشكلة منذ وقت طويل".

كانت محكمة تركية قد رفضت، في وقت سابق، اليوم، طلب استئناف تقدم به القس الأمريكي المحتجز لديها أندرو برانسون لإطلاق سراحه.

وكان وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشن، قد قال، أمس الخميس، "لدينا المزيد الذي نخطط للقيام به إذا لم يفرجوا عنه (برانسون) سريعًا".

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحقًا عبر موقع التواصل الاجتماع "تويتر" أن الولايات المتحدة لن تدفع شيئًا لتركيا من أجل إطلاق سراح القس.


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