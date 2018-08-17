خاص- اتحاد الكرة يلوم ثروت سويلم بسبب سما المصري

وجه مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة لوما شديدا لثروت سويلم المدير التنفيذي بسبب استقبال المطربة سما المصري في مقر الاتحاد، حيث تواجدت سما الأسبوع الماضي لتقديم طلب برغبتها في تولي منصب مدير المنتخب، وشهدت جلسة مجلس الإدارة الأربعاء تعنيفا شديدا لسويلم، حيث اعتبر بعض الأعضاء أن استقبالها في مكتب المدير التنفيذي للاتحاد هو إساءة لاتحاد الكرة واستهتار لا يجب السكوت عليه.

وقال عضو بمجلس الإدارة لـ"الشروق" أن ثروت سويلم كان عليه أن يرفض استقبال سما المصري، لأن ما حدث مسرحية هزلية أساءت لاتحاد الكرة الذي أصبح مادة للسخرية بسبب لم المشهد على مدار الأيام الماضية.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة أعلن تأجيل الإعلان عن الجهاز الإداري الجديد بسبب الخلاف بين الأعضاء على منصب مدير المنتخب، حيث يرغب أبوريدة في استمرار إيهاب لهيطة مديرا للمنتخب بينما يرغب آخرون في تعيين اسم جديد في الجهاز الفني الذي يقوده المدرب المكسيكي خافيير أجيري.