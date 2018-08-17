أمريكا تعاقب وحدات عسكرية في ميانمار لانتهاكهم حقوق مسلمي الروهينجا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على أربعة من قادة قوات الجيش والشرطة الحدودية في ميانمار، وكذلك ضد وحدتين عسكريتين "لتورطهم في أعمال التطهير العرقي" ومن بينها أعمال ضد الأقلية من مسلمي الروهينجا ، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت وزارة الخزانة، إن هذه التحركات يجب أن تكون بمثابة تحذير لقوات الأمن بضرورة توقفها عن مثل هذا السلوك على الفور، واحترامها وحمايتها لحقوق الإنسان الخاصة بجميع الجماعات العرقية والدينية في بورما.

ومن بين الخاضعين للعقوبات أونج كياو زاو ، رئيس مكتب العمليات الخاصة، حيث يواجه مرؤوسوه اتهامات بمسؤوليتهم عن مقتل الآلاف وإجبار مئات الآلاف على الفرار من ذلك البلد.

ويعني هذا الإعلان أن يتم فرض حظر على أصولهم في الولايات المتحدة، ويحظر على المواطنين الأمريكيين عادة التعامل معهم.