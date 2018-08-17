ديوكوفيتش ودل بوترو يواصلان تقدمهما ببطولة سينسيناتي للتنس

أنهى نوافك ديوكوفيتش حامل لقب بطولة ويمبلدون للتنس وخوان مارتين دل بوترو المصنف الثالث على العالم مبارياتهم، المؤجلة بسبب هطول الأمطار، في بطولة سينسيناتي اليوم الجمعة.

وفاز الصربي ديوكوفيتش المصنف العاشر في البطولة على البلغاري جريجور ديميتروف، المصنف الخامس في البطولة 2 / 6 و6 / 3 و6 / 4، بينما فاز دل بوترو، المصنف الرابع في البطولة، على نيك كيريوس 7 / 6 (7 / 4) و6 / 7 (8 / 6) و6 / 2.

واستطاع دل بوترو، الذي قفز للمركز الثالث في التنصيف العالم للاعبي التنس المحترفين الصادر يوم الاثنين الماضي، أن يفوز على كيريوس في مباراة استمرت ساعتين و15 دقيقة بعدما أوقفت المباراة أمس بسبب هطول الأمطار.

ولعب ديوكوفيتش وديميتروف المباراة التي استمرت لأكثر من ساعتين وتوقفت أيضا بسبب هطول الأمطار.

وأصبحت السماء صافية بعد ظهر اليوم الجمعة وبدأت تعود منافسات البطولة خلال مباريات متراكمة.

واستكمل المجري مارتون فوكسوفيتش والسويسري ستان فافرينكا المباراة التي تجمعهما اليوم الجمعة، حيث كان فافرينكا حسم المجموعة الأولى 6 / 4.

في الوقت نفسه، يخوض السويسري روجيه فيدرر، المصنف الثاني في البطولة، مباراة سهلة أمام الأرجنتيني ليوناردو ماير حيث كان متقدما 6 / 1.

تراكم المباريات يعني أن اللاعبين الذين تأهلوا سيلعبون في وقت لاحق في دور الثمانية.

وفي منافسات السيدات، حافظت المصنفة الأولى على العالم سيمونا هاليب على فرصها في الفوز بلقب البطولة، بعد أن تغلبت على الأسترالية آشلي بارتي 7 / 5 و6 / 4 لتصعد إلى دور الثمانية حيث تواجه ليسيا تسورينكو الأوكرانية.