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انهيار «جنوة» يتسبب في إغلاق جسر آخر بجنوب إيطاليا

روما - د ب أ
نشر فى : الجمعة 17 أغسطس 2018 - 8:34 م | آخر تحديث : الجمعة 17 أغسطس 2018 - 8:34 م

أغلقت مدينة بينيفنتو بجنوب إيطاليا، اليوم الجمعة، حركة المرور بأحد جسورها، لأنه من تصميم نفس المهندس الذي صمم جسر جنوة المنهار.

وكتب رئيس بلدية المدينة، كليمنتي ماستيلا، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إن هذه الخطوة الاحترازية ستتسبب في مشاكل متعلقة بازدحام المرور وتضحيات.. وإنني آسف لذلك».

وأضاف، «لكن سلامة المواطنين في بينيفينتو، وما بعدها هي مصدر اهتمام أساسي بالنسبة لي ولإدارتي، وهو أمر غير قابل للتفاوض».

وقال رئيس البلدية، إن الجسر لن يعاد فتحه حتى تقدم لجنة فنية مكونة من خبراء في مجال الطرق والجامعات "ردًا نهائيًا" بشأن صلابته.

ويعود تاريخ إنشاء جسر سان نيكولا في بينيفينتو إلى عام 1950 وهو من تصميم ريكاردو موراندي، وهو مهندس إيطالي من فترة ما بعد الحرب قام ببناء العديد من الجسور في إيطاليا والخارج.


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