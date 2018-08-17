الأردن يدين إغلاق الاحتلال أبواب «الأقصى» ويطالب بالوقف الفوري لاستفزازاتهم

أدان الأردن، اليوم الجمعة، إقدام السلطات الإسرائيلية على إغلاق جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك، عصر اليوم الجمعة، وإخراج المصلين وطواقم إدارة أوقاف القدس منه.

وقالت وزيرة الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، في بيان اليوم، إن مثل هذه الممارسات المُدانة والمرفوضة تنتهك حرمة هذا المكان المقدّس وتستفز مشاعر المُصليّن والمسلمين في جميع أنحاء العالم، كما تمثل انتهاكاً لإلتزامات إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وأضافت، أن ممارسات الاحتلال تمثل أيضًا انتهاكاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تؤكد على ضرورة احترام أماكن العبادة للديانات كافة.

وحمّلت الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، إسرائيل كامل المسئولية عن هذه الاستفزازات، وطالبت بوقفها فورًا.

وقالت «غنيمات»، إن الأردن يجري اتصالات ويقوم بتحركات مكثفة من أجل إعادة فتح جميع أبواب المسجد الأقصى فورًا، لافتة إلى أن المملكة على اتصال مع الأشقاء في السلطة الوطنية الفلسطينية للتشاور والتنسيق.