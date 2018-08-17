«الاتصالات»: استراتيجية جديدة للتعامل مع التجارة الإلكترونية في مصر

قالت الدكتورة نجوى الشناوي، مستشار وزير الاتصالات، إن التجارة الإلكترونية تعد فرصة؛ لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في مصر.



وأضافت «الشناوي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الخميس، أن وزارة الاتصالات وضعت استراتيجية جديدة للتعامل مع التجارة الإلكترونية في مصر، لافتة إلى أن مصر من الدول الأوائل التي بدأت العمل في هذا المجال.



وأشارت إلى استخدام آليات مختلفة للتواصل ودعم الشباب العاملين في مجال التجارة الإلكترونية، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة تشريعية آمنة للعمل في هذا المجال.



وتابعت: «ندعم الشباب في إدارة شركات تصل إلى العالمية، من خلال تحول الفكرة لمشروع ثم يدخل إلى مرحلة الحاضنات التكنولوجية، ثم مرحلة الشركات الصغيرة التي تنمو داخل مصر إلى أن تكبر على مستوى العالم».



