النني يهنىء ميدو بعد ظهره على سكاي سبورتس

قدم محمد النني نجم المنتخب الوطني وأرسنال الإنجليزي تهنئة إلى أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق بعد ظهوره على شبكة قنوات سكاي سبورتس البريطانية .

وكتب النني عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" رسالة إلى ميدو :" شىء رائع أن أشاهدك على سكاي سبورتس".

It is great watching you on Sky Sports✌ @midoahm pic.twitter.com/axHgtNdcSm