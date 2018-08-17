النني يهنىء ميدو بعد ظهره على سكاي سبورتس

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قدم محمد النني نجم المنتخب الوطني وأرسنال الإنجليزي تهنئة إلى أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق بعد ظهوره على شبكة قنوات سكاي سبورتس البريطانية .

وكتب النني عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" رسالة إلى ميدو :" شىء رائع أن أشاهدك على سكاي سبورتس".

It is great watching you on Sky Sports✌ @midoahm pic.twitter.com/axHgtNdcSm — Mohamed ELNeny (@ElNennY) August 17, 2018

ورد نجم توتنهام الإنجليزي السابق أحمد حسام ميدو على تعليق النني بقوله :" شكرا أخي و حظ موفق وكن قويا".

Thanks brother good luck and stay strong..💪🏼💪🏼💪🏼 — Mido (@midoahm) August 17, 2018

الجدير بالذكر أن ميدو أعلن عبر صفحته الرسمية على تويتر ظهروه لقناة سكاي سبورتس كمحلل رياضي ليصبح أول محلل عربي يظهرعلى قناة سكاي العالمية لتحليل مباريات الدوري الإنجليزي.