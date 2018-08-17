وزير الأوقاف يطالب المواطنين بدفع صكوك الأضحية في الجهات المعتمدة للدولة

تعاقدنا على 350 طن لحوم مع وزارة التموين لصالح الفقراء والمحتاجين



أكد الدكتور مختار على جمعة، وزير الأوقاف، على مشروعية صكوك الأضاحي، مشيرًا إلى تطبيقه في عدد من الدول الإسلامية والعربية مثل السعودية.

وقال «جمعة»، في تصريحات لفضائية «dmc»، مساء الجمعة، إن الصكوك أنفع وأصلح للفقراء، حيث تذهب إليهم أينما كانوا، مطالبًا المواطنين بضرورة دفع الصكوك في الجهات الرسمية المعتمدة للدولة، وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعي المسؤولة عن الجمعيات الأهلية.

وأوضح أن الوزارة استقبلت 25 مليون جنية من أموال الصكوك، وتأمل في مضاعفة المبلغ خلال الأيام المقبلة، متابعًا أنه تم التعاقد على 350 طن لحوم مع وزارة التموين؛ لصالح الفقراء والمحتاجين.

وتابع: «هناك عدد كبير من الأغنياء في بعض المناطق الراقية، لا يستطيعوا الذبح بأنفسهم، لذا الصكوك أيسر على المضحى وأنفع للفقير، ولا حرج على الذي يضحي بنفسه، أو من يضحى ويتبرع بالصكوك فيضاعف له الأجر».