أشعة لتحديد مدة غياب عماد حمدي عن الإسماعيلي

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تعرض عماد حمدى لاعب وسط الإسماعيلى لشد بالعضلة الخلفية على هامش مشاركته في لقاء الاتحاد السكندري والتى شهدت خسارة الدراويش بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

وقال الدكتور مجدي الباز رئيس الجهاز الطبى للإسماعيلي، أن لاعب الوسط سيخضع للأشعة لتحديد مدة غيابه عن الفريق.

الجدير بالذكر أن عماد حمدي لم يستطع استكمال اللقاء ليكمل الدراويش المباراة بنقص عددى خلال اللحظات الأخيرة من عمر المباراة نتيجة قيام الجزائري خير الدين مضوى المدير الفنى للإسماعيلى بالثلاث تغيرات خلال اللقاء .