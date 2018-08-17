الجمعة 17 أغسطس 2018 11:55 م القاهرة القاهرة 27.7°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
النتـائـج تصويت

أشعة لتحديد مدة غياب عماد حمدي عن الإسماعيلي

أحمد عبدالقادر
نشر فى : الجمعة 17 أغسطس 2018 - 11:45 م | آخر تحديث : الجمعة 17 أغسطس 2018 - 11:45 م

تعرض عماد حمدى لاعب وسط الإسماعيلى لشد بالعضلة الخلفية على هامش مشاركته في لقاء الاتحاد السكندري والتى شهدت خسارة الدراويش بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

 

وقال الدكتور مجدي الباز رئيس الجهاز الطبى للإسماعيلي، أن لاعب الوسط سيخضع للأشعة لتحديد مدة غيابه عن الفريق.

 

الجدير بالذكر أن عماد حمدي لم يستطع استكمال اللقاء ليكمل الدراويش المباراة بنقص عددى خلال اللحظات الأخيرة من عمر المباراة نتيجة قيام الجزائري خير الدين مضوى المدير الفنى للإسماعيلى بالثلاث تغيرات خلال اللقاء .


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك