الشرطة الأمريكية تبرر استخدامها مسدس الصعق الكهربائي ضد مسنة

برر مسؤول في الشرطة الأمريكية استخدام مسدس الصعق الكهربائي "تيزر" ضدّ امرأة تبلغ من العمر 87 عاماً كانت تقطف نبتة الهندباء (نبات عشبي) قرب منزلها في ولاية جورجيا.

وأكد قائد شرطة شاتسورث جوش إتيريدج "اتبعنا الإجراءات السارية" مشيرا إلى أن المرأة المسنّة التي أصيبت بجروح كانت تحمل سكيناً، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتعود وقائع الحادثة إلى الجمعة الماضي عندما أصيبت مارتا البشارة التي لا تتكلم اللغة الإنجليزية، بصدرها في درب ريفي تقطف فيه عادة الهندباء مستخدمة السكين. وبعد أن وقعت أرضاً، كبّل عناصر الشرطة يديها.

ونقلت شبكة التلفزيون الأمريكية "ان بي سي" تصريح حفيدتها مرتا دون التي قالت إن جدتها شعرت أنها "تعرضت لإطلاق نار". وأضافت "لم يحدّثها أحد عن مسدسات الصعق الكهربائي ولا عن التيزر، لم تكن تعرف ما هو".

وأكدت الشرطة المحلية أن السيدة البالغة من العمر 87 عاماً كان يمكن أن تشكّل خطراً وأن استخدام التيزر مبرّر في هذه الحالة. وأوضح إتيريدج "بدأنا بمحاولة التواصل معها، عبر الطلب إليها طبعاً بوضع السكين" أرضاً.

وتابع "لم تفهم ما قلنا لها أو أنها تعاني من مشكلة (عقلية)" مشيرا إلى أن أحد عناصر الشرطة استخدم حينئذ مسدسه. وقال "أمامكم شخص يمشي باتجاهكم حاملاً سكين، تأمرونه بالتوقف (...) (عنصر من الشرطة) يستخدم التايزر بدلاً من القوة القاتلة".