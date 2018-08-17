منتخب كرة الماء يفوز على الأرجنتين في كأس العالم بالمجر

فاز المنتخب الوطني لكرة الماء على نظيره الأرجنتيني، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة كأس العالم تحت 18 عاما المقامة بالمجر خلال الفترة من 11 إلى 19 أغسطس الجاري.

ونجح المنتخب المصري في الفوز بنتيجة 22-6 في المباراة السادسة له بالمونديال بعدما استهل مشواره بالخسارة في أولى مبارياته أمام استراليا 11-7، وتعادل أمام جنوب افريقيا بنتيجة 14-14، وخسر أمام البرازيل بنتيجة 12-8، وهزم أمام مونتينيجرو بنتيجة 21-4، وحقق فوزه الأول بالبطولة أمام نظيره السعودي بنتيجة 36-1.

ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من أشرف منصور مدير فني المنتخبات الوطنية وهشام نافع مدرباً عاماً، ومحيي صلاح مدرب مرحلة 2000، وهاني مطر مدرب مرحلة 2001، ومحمد حسن مدرب حراس المرمى.