كوكا: سعيد بالانتقال إلى أولمبياكوس

أعرب أحمد حسن كوكا لاعب المنتخب الوطني عن سعادته بعد اتمام انتقاله لفريق أولمبياكوس اليوناني على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادمًا من صفوف سبورتنج براجا البرتغالي.

وقال كوكا صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يسعدني التوقيع مع هذا النادي الرائع .. لا يمكنني أن أنتظر لبدء المباريات مع الفريق وإظهار كل قداراتي في الملعب ".

الجدير بالذكر أن أولمبياكوس أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة التعاقد مع اللاعب خلال الانتقالات الصيفية الحالية، حيث نشر الموقع الرسمي للنادي صورة كوكا بقميص اللاعب وعلق عليها :" مرحبا بك في أولمبياكوس".

ولعب كوكا 199 مباراة بمختلف المسابقات البرتغالية والأوروبية سجل خلالها 56 هدفاً، وحصد مع براجا بطولة كأس البرتغال.

So happy to sign for such a great club...Can’t wait to start the matches and give everything on the pitch @olympiacos_org pic.twitter.com/BPJexqlROm