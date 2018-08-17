الجونة يتعاقد مع «شيكاتارا» لمدة موسمين

نجح نادي الجونة، العائد مجددًا للدوري الممتاز بعد غياب دام ثلاث سنوات، في ضم الدولي النيجيري تشيسوم شيكاتارا، مهاجم أبيا ويريورز النيجيري الحالي والوداد البيضاوي المغربي السابق.

وجاء تعاقد الجونة رسميًا مع المهاجم النيجيري، لتدعيم صفوف الفريق من أجل المنافسة في الدوري الممتاز للموسم الحالي 2018/19، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع شيكاتارا على عقود الانضمام للجونة لمدة عامين في حضور اللواء عبد الجليل إمام، مدير التعاقدات والمتحدث الرسمي باسم النادي، ومحمد الحصري، مدير عام نادي الجونة.

وقيد نادي الجونة شيكاتارا في قائمة الفريق عقب وصول بطاقته الدولية قبل انتهاء فترة القيد لينضم لصفوف الفريق بشكل رسمي، حيث كان اللاعب محط أنظار العديد من الأندية أبرزها الأهلي والزمالك خلال المواسم القليلة الماضية ، في ظل فترة تألقه مع نادي الوداد البيضاوي.

ويستعد الجونة لمواجهة الإنتاج الحربي ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز بعد تعادله مع حرس الحدود بهدف لمثله في الجولة الماضية.