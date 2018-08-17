وزير الخارجية البريطاني: «بريكست» بدون اتفاق سيكون خطأ نندم عليه

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إن الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بدون التوصل لاتفاق سيكون "خطأً نندم عليه لأجيال مقبلة".

وأضاف هانت - حسبما نقلت صحيفة (إندبندنت) البريطانية - أن الخروج من التكتل الأوروبي بدون اتفاق حتمًا سيغير سلوك البريطانيين تجاه أوروبا.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية البريطاني عقب اجتماع أجراه مع وزير الخارجية الهولندي كجزء من جولته التي تستغرق ثلاثة أيام في شمال أوروبا.

وأوضح هانت، ردًا على سؤال عما إذا كان سيقدم خطة بريكست التي وضعتها الحكومة "بالقبول أو الرفض"، أنه لن يعرض الخطة، ولكنها تعد إطارًا يستند عليه الاتفاق النهائي، على حد قوله.

ولفت وزير الخارجية البريطاني إلى أنه زار عدة دول والتقى سبعة وزراء خارجية وسيلتقي آخرين خلال الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى أن تلك البلدان وليست فقط هولندا ترغب في المشاركة بشكل جاد للخروج بنتائج عملية.

وكشف هانت أن الحكومة ستنظر في مقترحات الاتحاد الأوروبي التي تطالب بقبول التشريعات الاجتماعية والبيئية الأوروبية من أجل تيسير إبرام اتفاق تجارة حرة.

من جانبها، حذرت الجمعية الطبية البريطانية من أن مغادرة التكتل الأوروبي بدون التوصل لاتفاق ستشكل كارثة لهيئة الخدمات الصحية البريطانية.