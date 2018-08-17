زلزالان قويان يضربان جنوب إيطاليا دون أنباء عن ضحايا

ضرب زلزالان قويان إقليم موليزي في جنوب إيطاليا يوم الخميس، تبعهما عددا من الهزات الارتدادية، ولكن حسب التقارير الأولية لم يكن هناك ضحايا أو أضرار كبيرة.



وسجل المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين زلزالين رئيسيين، أحدهما بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر الساعة 0819 مساء بالتوقيت المحلي (1819 بتوقيت جرينتش)، والآخر بقوة 4.4 درجة الساعة 1022 مساء، وكلاهما على عمق 9 كيلومترات.



وكانت أقرب مدينة هي مونتيسيلفوني (نحو 300 كيلومتر شرقي روما). وكانت المدينة قد تعرضت لزلزال بقوة 4.7 درجة يوم الثلاثاء الماضي دون أي عواقب تذكر.



وقالت إدارة الإطفاء الوطنية انها لم تتلق مكالمات طوارئ للحصول على مساعدة أو تقارير عن منازل منهارة.



وقالت الوكالة الوطنية للحماية المدنية في بيان: "وفقا للفحوص الأولية التي ستستمر في الساعات القادمة يبدو أن الزلزالين تسببا في أضرار بسيطة فقط".