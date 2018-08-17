«الغرف التجارية»: سلاسل الصيدليات تخالف القانون ويجب مواجهتها

أعرب الدكتور عبد الحميد المحمدي، عضو الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، عن استيائه من انتشار سلاسل الصيدليات في مصر، بالرغم من كونها تخالف القانون، الذي لا يتيح للصيدلي امتلاك أكثر من صيدليتين.



وقال «المحمدي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دريم»، المذاع عبر فضائية «دريم»، أمس الخميس، إن هذه السلاسل لا تدفع مستحقاتها الضريبية كاملة لكونها تتعامل مثلها مثل الصيدليات الصغيرة، مطالبًا الحكومة بسرعة التحرك لحل هذه الأزمة إما بتقنين هذا الوضع والسماح للصيدلي بامتلاك أكثر من صيدليتين أو بمواجهة هذه السلاسل.



وتابع: «من غير المعقول أن تُعامل هذه الصيدليات الكبرى التي لها سلاسل في كل المحافظات على كونها منشآت صغيرة»، مضيفًا أن هذه المؤسسات تقدم خدمات متميزة وتظل كيانات قانونية لكنها مخالفة.



وذكر أن الصيدليات الصغيرة تجد مشكلة في التنافس مع هذه السلاسل الكبيرة، مناشدًا نقابة الصيادلة بدعم هذه الصيدليات ورفع مستوى الخدمات بها، لخلق مناخ تنافسي مناسب وصحي بين كل الأطراف.