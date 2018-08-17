اليمن: تحرير الخط الدولي الرابط بين «الحديدة» و«حرض في حجة»

قال بيان صادر عن المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، إن الجيش اليمني تمكن من تحرير مركز مديرية حيران والسيطرة على الخط الدولي الرابط بين محافظة الحديدة ومديرية حرض في حجة.

وأسرت قوات الجيش اليمني الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، أمس الجمعة، 19 مسلحًا من جماعة أنصار الله الحوثية، منذ يوم الإثنين الماضي، في مواجهات بمحافظة حجة، شمال غربي البلاد.

ويأتي هذا التقدم الميداني للجيش اليمني، بعد أشهر من السيطرة على مديرية ميدي الساحلية، في حجة التي لا تزال معظم مناطقها في قبضة مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية.