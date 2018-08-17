الثقافة ودورها في مواجهة الإرهاب بـ«بيت الزرقا»

ينظم فرع ثقافة دمياط، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، خلال الفترة من 26 إلى 22 أغسطس الجاري بمواقع الفرع المختلفة.

وتلقى أول محاضرة في 22 أغسطس الجاري، بعنوان «تعريف الثقافة ودورها وأسباب تقديم الشعوب» بقصر ثقافة دمياط الجديدة، بالإضافة إلى عقد مناقشة كتاب النفايات، وإعادة تدويرها بقصر الموقع، كما تعقد محاضرة بعنوان «دور الثقافة في مواجهة الإرهاب» بيت ثقافة الزرقا، إضافة إلى تنظيم ورش الأويما الحفر على الخشب بمكتبة ميت أبو غالب.

وتقام مناقشة كتاب «علم صغارك الاستقامة» بقصر ثقافة دمياط الجديدة، في 23 أغسطس الجاري، وحفل فني لفرقة الدراما الحركية وكورال الأطفال، بمناسبة انتهاء الأجازة الصيفية بقصر ثقافة الطفل، إضافة إلى قراءة في كتاب رأس البرصور ببيت ثقافة السرو.

وتستمر الأنشطة يوم 24 أغسطس الجاري، بإصدار مجلة حائط عن الحج ببيت ثقافة السرو، وفي يوم 25 أغسطس الجاري تقام حفل موسيقى شعبية بقصر ثقافة كفر سعد إضافة إلى زيارة منزل أهل الشهيد بالقرية بمكتبة الركالبة.

وتختتم الأنشطة يوم 26 أغسطس الجاري، حيث يعقد يوم ثقافي يشمل مسابقات عامة وقراءة حرة للأطفال بقصر ثقافة دمياط الجديدة، وندوة عن الحوار المجتمعي ودوره الفعال ببيت ثقافة الزرقا، وإلقاء المحاضرة عن مناسك الحج بنفس الموقع، وآخرى عن أهم المشروعات العملاقة التي تقوم بها الدولة ببيت ثقافة السرو، بالإضافة إلى تنظيم ندوة ثقافية عن أهمية الولاء والإنتماء للوطن ببيت ثقافة كفر البطيخ إلى جانب عقد يوم ثقافي كامل يتضمن مناقشات حوارية عن التراث المصرى العظيم ومكانة مصر بمكتبة ميت أبو غالب، مع تنظيم قراءة قصة للأطفال عن فرحة العيد بمكتبة الروضة، ومحاضرة عن الطريقة المثلى لحماية نهر النيل من التلوث.