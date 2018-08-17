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تحتفل وزيرة الخارجية النمساوية، كارين كنايسل، غدًا السبت، بزفافها، وسط أجواء احتفالية يشارك في إحيائها كورال روسي تقليدي، مرافق للرئيس فلاديمير بوتين.

وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن بوتين سيصطحب عشرة أعضاء في كورال روسي تقليدي كهدية زواج.

وتضم قائمة الضيوف المدعوين لحضور حفل الزفاف الى جانب الرئيس الروسى، حوالي 100 ضيف آخر من بينهم المستشار المحافظ زباستيان كورتس ونائب المستشار اليميني المتطرف هاينتس- كريستيان شتراخه.

ومن المقرر ان يتوجه بوتين، بعد السفر إلى المنطقة الحدودية النمساوية- السلوفينية النائية لحضور حفل الزفاف، إلى ألمانيا لإجراء محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مساء غد.