الشركات الألمانية تطالب «ميركل» بإنهاء العقوبات على روسيا

طالبت الشركات الألمانية، المستشارة انجيلا ميركل، بإنهاء العقوبات على روسيا.

تأتي هذه التصريحات قبيل اللقاء الذي ستعقده ميركل في وقت لاحق من اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكر ماتياس شيب، عضو مجلس إدارة الغرفة الروسية-الألمانية للتجارة الخارجية في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أنه بدون هذه الخطوة، فإن الوضع سيتفاقم بسبب إجراءات عقابية جديدة من قبل الولايات المتحدة ضد الشركات الروسية وشركائها الأجانب.

ويصل بوتين إلى ألمانيا قادما من النمسا، حيث تستقبله ميركل في قصر الضيافة الحكومي "ميسبرج" بولاية براندنبورج.

وحذر «شيب» من أن العقوبات الأمريكية الجديدة تنذر بوقوع " أضرار كبيرة"، وحسب استطلاع للغرفة بين الشركات الألمانية العاملة في روسيا، فإن 37% من هذه الشركات طالبت بإنهاء فوري للقيود الاقتصادية الغربية ضد روسيا، فيما طالبت 57% من هذه الشركات بإلغاء تدريجي لهذه العقوبات.