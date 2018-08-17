انتخاب لاعب الكريكت السابق «عمران خان» رئيسًا للوزراء في باكستان

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انتخب البرلمان الباكستاني، اليوم الجمعة، نجم الكريكت السابق عمران خان، رئيسًا للوزراء بأغلبية 176 صوتًا واعتراض 96.

أعلن رئيس البرلمان، أسد قيصر في نهاية التصويت: "عمران خان هو رئيس وزراء باكستان الجديد".

ولم يشارك حزب الرئيس السابق آصف زرداري في تصويت اليوم في البرلمان حيث يشغل الحزب 54 مقعدا.

وأعلن مكتب الرئيس، أن رئيس الوزراء الجديد سيؤدي اليمين الدستورية في مراسم تقام صباح غد.

وحصل حزب خان، على أغلب المقاعد في الانتخابات التي أجريت في 25 يوليو، ولكنه لم يفز بأغلبية صريحة ما يعني أنه احتاج لدعم من أحزاب أخرى أصغر ليصبح رئيس وزراء الدولة المسلحة نوويا.