تحت عنوان «مفترق الطرق- وماذا بعد مشاريع التخرج»، نظم أتيليه العرب للثقافة والفنون «ضي» مساء أمس الخميس، ندوة حول معرض الواعدين الأول، بحضور عدد من الفنانين التشكيليين ومجموعة الفنانين المشاركين بالمعرض.

وقال هشام قنديل، مدير أتيليه «ضي»، أن هذا المعرض لن يكون الأخير، ولن يقتصر على طلبة الفنون الجميلة بالزمالك، مؤكدًا أنه تقرر إقامة معرض «الواعدين» بشكل سنوي، وأنه سيتسع ليضم أعمالاً لطلبة الفنون من جميع الكليات المصرية المتخصصة.

وأثني الفنان الدكتور صلاح المليجي، على فكرة المعرض، وصفًا إياها بالدور الموازي لعمل قطاع الفنون التشكيلية، مشددًا على دور النشاطات الأهلية في المجال التشكيلي.

وأبدى الفنان حمدي أبو المعاطي، نقيب التشكيليين، إعجابه بالفرص التي تنالها الأجيال الجديدة للمشاركة في المعارض مبكرًا، وهو ما لم يكن متاحًا لأساتذتهم من قبل.

ووجه الفنان أحمد نبيل سليمان، النصيحة لشباب المعرض، قائلاً: أنه «يجب على الفنان التشكيلي أن يكون مثقفاً وقارئًا في تاريخ الفن والأدب، وأن يكون مطلعًا على فنون السينما والمسرح، ليكون مميزاً وله شخصيته المستقلة.

وكان معرض «الواعدون»، هو معرضًا لمشاريع تخرج طلبة خريجي كلية الفنون الجميلة، بخاصة في فن التصوير والنحت والجرافيك، ويضم 100 عمل فني بجاليري «ضي» في المهندسين لإلقاء الضوء على طلاب كلية الفنون الجميلة كفناني المستقبل.