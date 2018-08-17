بعثة الحج السياحي تعاين مخيمات الحجاج لتأكد من توافر كافة الخدمات

عاينة بعثة الحج السياحي، اليوم الجمعة، المخيمات التي سيقيم بها الحجاج، بكلاً من عرفات ومني.

وقال ناصر تركي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، وعضو اللجنة العليا للحج السياحي، إن الغرض الرئيسي من تلك المعاينة، هو التأكد من توافر كافة الخدمات المقدمة للحاج، وفقًا للعقد الموقع مع مؤسسة الطوافة قبل أن تتسلمها الشركات مساء غدًا السبت.

وأضاف «تركي»، أن كل حاج من حجاج السياحة، وعددهم 36 ألف حاج، له مكان داخل المخيم، و«صوفا بيد» للجلوس والنوم عليها، موضحًا أن كل مخيم مزود بـ«مكيفات فريون» وهناك مكيفات ومراوح ومصدر بديل للكهرباء، حال حدث أي انقطاع بالتيار الكهربائي.

وأشار إلى، أنه تم تخصيص حمام لكل 50 حاج بالمستوى البري، فضلاً عن أحواض مخصصة للوضوء.

وتابع: «سيتم تقديم أيس كريم ومثلجات للحجاج، فور وصولهم إلى مخيمات عرفات، بجانب تقديم 3 وجبات، أحدهما ساخنة تحتوي على لحوم أو فراخ أو سمك، إضافة إلى وجبة مجففة، سيأخذها الحجاج معهم، أثناء ذهابهم إلى المزدلفة للمبيت بها.

وشهد جولة المعاينة، كل من مجدي شلبي، رئيس بعثة الحج السياحي، وعبدالحميد عبدالحليم، وكيل وزارة السياحة عضواللجنة العليا للحج، وإيمان قنديل، عضو اللجنة العليا للحج، ومحمد بكر، رئيس غرفة عمليات بعثة الحج السياحي بمكة المكرمة.