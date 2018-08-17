الاتحاد الدولي لألعاب القوى يعلن إقصاء كريم إبراهيم من المجلس التنفيذي

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى، اليوم الجمعة، إقصاء الماليزي كريم إبراهيم من المجلس التنفيذي للاتحاد بسحب عضويته.



وأوضح الاتحاد أن لجنة التدقيق التابعة له "توصلت إلى أن السيد إبراهيم ليس مؤهلا (طبقا لدستور الاتحاد الدولي لألعاب القوى وقوانين التدقيق لدى الاتحاد) ، للبقاء بمنصب عضو المجلس التنفيذي."



وأضاف بيان الاتحاد أيضا أن إبراهيم ، الذي عين ضمن المجلس في 2015 ، تقدم بطلب استئناف لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس).



ولم يكشف الاتحاد عن أسباب إقصاء إبراهيم من المجلس التنفيذي ، مرجعا السبب في ذلك إلى أن القضية لا تزال جارية.