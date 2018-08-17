اتحاد الكرة يرفض طلب عبدالغني بالإشراف على المنتخب الوطني

رفض أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة طلب مجدي عبدالغني عضو المجلس بالإشراف على المنتخب الأول بدلا من هاني أبوريدة رئيس الاتحاد، وذلك بعدما طلب عبدالغني من أبوريدة منحه الفرصة للإشراف على المنتخب الأول خلال المرحلة المقبلة.

وتسير الأمور إلى إسناد هذا الملف لحازم إمام عضو المجلس لترضيته بعد غضبه في الجلسة الأخيرة بسبب تعيين أحمد ناجي مدربا للحراس على حساب أيمن طاهر، وكذلك بسبب الطريقة التي تم بها التعاقد مع أجيري.

ومن المنتظر أن يتم حسم هذا الملف خلال الأيام القليلة المقبلة، سواء بإسناد الإشراف على المنتخب الأول لحازم إمام أو استمرار أبوريدة كما كان الوضع خلال السنوات الماضية.