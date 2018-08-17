بشير الديك: السينما تعبر عن المجتمع الذي تعيش فيه برؤية مبدعيها

قال بشير الديك، الكاتب والسيناريست، إن هناك علاقة جذرية بين الواقع والسينما، فالسينما تعبر عن المجتمع الذي تعيش فيه، بقدر رؤية المبدعين القائمين على العمل السينمائي.



وأضاف «الديك»، خلال لقائه مع برنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن السينما في فترة الستينيات كان لها منحى خاص، والسينما قبل ثورة يوليو كان لها طابع مميز وواضح ظهر في الحوار والشخصيات الدرامية، كالهوانم والباشوات والفلاحين.



وأشار إلى مرحلة التغيير الجذري إبان ثورة يوليو التي دخل فيها المجتمع، معقبًا: «بدأت تظهر شعارات مختلفة، وأداء مختلف، وظهر الطموح من أجل عمل مجتمع مختلف».



ولفت إلى تأثر الفن في تلك الفترة بالتغييرات التي كانت تطل على الساحة المصرية، مستطردًا أن فنانين مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ومحمد رشدي وفايزة أحمد، اندمجوا مع هذه التجربة وعبّروا عنها من خلال فنهم.



