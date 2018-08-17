هاني رمزي : باب المنتخب مفتوح للجميع

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أشار هاني رمزي المدرب العام الجديد لمنتخب مصر تحت قيادة المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري، أن باب الإنضمام لصفوف الفراعنة مفتوح للجميع، وسيكون بناء على المستوى الفني وما يقدمه ويستطيع تقديمه

وقال رمزي خلال تصريحاته لقناة " أون سبورت "، :"المرحلة القادمة ستكون صعبة ونأمل في تعويض خسارة تونس في تصفيات أمم أفريقيا، وتحقيق الفوز علي النيجر في المباراة القادمة".

ومن المقرر أن يتواجه منتخب مصر مع النيجر يوم 8 سبتمبر المقبل، ويذكر أنه تعرض للخسارة أمام تونس بنتيجة 0-1 في المباراة التي أقيمت علي ملعب رادس.

وأكمل رمزي أنه ينوي إدخال عناصر جديدة لصفوف المنتخب وإتاحه الفرصة للجميع، وأن باب المنتخب مفتوح للأفضل ومن يستحق ذلك".

وأضاف: "الفرص متساوية للإنضمام للمنتخب، اللاعب المحلي يملك نفس فرص المحترف، وسنلقي نظرة في الفترة المقبلة علي اللاعبين الأولمبيين، لأنهم هم مستقبل مصر في مونديال قطر 2022".

وعن متابعة أجيري للاعبين المحترفين قال: "أجيري لديه أكثر من مساعد يتابعون مستوى المصريين في الدوريات الأوروبية، وسنبدأ في إتخاذ إجراءات السفر لرؤيتهم على أرض الواقع والتحدث مع مدربيهم".