ظهر الإعلامي جابر القرموطي على الهواء، وإلى جواره «سباطة» بلح سيوي مع انطلاق موسم جني البلح في الوادي الجديد، مشيرًا إلى وجود حوالي 2 مليون نخلة في محافظة الوادي الجديد تنتج حوالي 55 ألف طن من البلح السيوي، بالإضافة إلى كميات أخرى من البلح الفالق والتمر.



وأضاف «القرموطي»، خلال تقديمه برنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «النهار»، صباح الجمعة: «بمنتهى السعادة والاحترام بنشارك ناسنا وأهالينا في الوادي الجديد، وبنقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، وكل أمنيتي إن الواحد يكون موجود في الوادي الجديد في الموسم ده».



وأشار إلى ضرورة اهتمام الحكومة بالبلح، وأن تدعم أهالي الواد الجديد، ممسكًا ببعض البلح: «نوصي الحكومة خيرًا أن تهتم بالبلح، ولو حد بيهتم بيه مكانش هيبقى فيه بلح مش حلو كده، وده بلح بايظ، ومحتاج الدولة تاخد بالها منه».



ورفع «القرموطي» سُباطة البلح عاليًا في الاستديو، في إشارة إلى قيمته العالية، مجددًا دعوته للحكومة، حتى تهتم بالبلح، وتلقحه بصورة جيدة.



