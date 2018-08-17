بيراميدز يواجه الوحدة السعودى وديًا استعدادًا لمواجة الداخلية

اتفق نادى بيراميدز مع مسئولو الوحدة السعودى على إقامة لقاء ودياً بينهما بعد غداً الأحد، ضمن استعداد الأول لإستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وتصل بعثة الوحدة السعودى للقاهرة خلال الساعات القادمة تمهيداً لمواجهة بيراميدز على ملعب الدفاع الجوي.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الداخلية يوم 26 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

ونجح بيراميدز فى الحصول على 7 نقاط فى بطولة الدورى حتى الآن، بعد الفوز على انبي وطلائع الجيش وتعادل أمام الإنتاج الحربي، ورغم ذلك اعلان مدربه البرازيلى فالنتيم فك الارتباط مع النادى بالتراضى.