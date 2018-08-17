محافظ المنيا يشهد تخرج الدفعة الأولى من مدرسة العناني للتعليم المزدوج بابو قرقاص

شهد عصام البديوى، محافظ المنيا، الاحتفال بتخرج الدفعة الأولى لطلبة مدرسة العنانى الزراعية للتعليم المزدوج والتدريب بمركز ابوقرقاص، بحضور محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا والعقيد محمد صلاح، رئيس الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص ، والمهندس محمود العنانى رئيس مجلس أمناء مؤسسة العنانى للتنمية الانسانية ، وعدد من أعضاء البرلمان، ومؤسسة تكافؤ للتنمية .

قدم المحافظ التهنئة للطلاب على نجاحهم متمنيا لهم التوفيق فى حياتهم العملية ، كما أشاد المحافظ بدور المدرسة فى ربط التعليم بسوق العمل عن طريق التعليم المزدوج والتدريب ، مشيراً أن هذا النموذج يخدم السوق المصرى .

من جانبه، قال المهندس محمود العنانى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العنانى للتنمية الانسانية ، أن الهدف من انشاء المدرسة المساهمة فى خلق التنمية المستدامة فى المجتمع وتوفير الكوادر والعمالة المدربة ، مشيراً إلى أن المدرسة عملت على خمس محاور فى إطار برنامج متكامل للارتقاء بالطلاب ، حيث تم الاهتمام بصحة الطلاب ، والجانب الرياضى والترفيهى ، وتنمية قدرات التعبير عن النفس ، وتنظيم برنامج للرحلات ، وتغذية سليمة متكاملة .

هذا وقد تخلل الاحتفال عرض رياضى من خريجى المدرسة ، وعرض مسرحى تفاعلى عن قيمة عمل المرأة فى بيئة عمل آمنة .