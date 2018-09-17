قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تسعى لإيضاح كافة الأمور أمام المواطنين، من أجل حل المشكلة على أرض الواقع، وفقًا لما تقتضيه الظروف المحيطة، موضحًا أن النظام التعليمي القديم كان بمثابة معركة لا تحقق أهدافها.



وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الأحد، أن الهدف الحالي للوزارة هو تقديم خدمة أفضل للطلاب، عبر قياس مدى فهمهم وتعلمهم، وذلك بإشراك أولياء الأمور والمجتمع كله، معقبًا: «ثقافة الدرجات والشهادات مختلفة عن التعلم الحقيقي».



وذكر أن الوزارة تستهدف من وراء النظام التعليمي الجديد الاستثمار في الأجيال المقبلة، إلى جانب العمل على حل المشكلات القائمة في الأجيال الحالية، بقدر الإمكان، معقبًا : «المعلمون يستجيبون بسرعة مبهرة للتدريب، ومتحمسون للغاية، ونسبة الحضور في التدريبات بلغت 95%».



واستطرد أن تغيير ثقافة التلقين سيحتاج بعض الوقت، ويحتاج إلى التعاون بين كافة الأطراف، لتغيير النظام من الاهتمام المرضي بالدرجات نحو التعليم الحقيقي، موضحًا أن هذا الأمر نتج عنه ما أسماه «صناعة الدرجات».



وأردف أن مسألة «صناعة الدرجات» تعتبر أكبر مأساة قد يواجهها نظام تعليمي، ضل طريقه، مشيرًا إلى اشتراك عدة عناصر في هذه الصناعة مثل الكتب والملازم غير المرخصة، وأصحاب المراكز التعليمية.



وتابع: «لا نستهدف إفلاس هذه العناصر، لكننا لا نريدها أيضًا أن تبيع بضاعة فاسدة، وفساد البضاعة يتمثل في قتل العقل والتفكير، عن طريق تنمية مهارة الحفظ»، موجهًا هؤلاء إلى ضرورة التماشي مع النظام الجديد لتحقيق الأهداف نفسها.



