للمرة الأولى، أعلنت السلطات السعودية،اليوم، السماح للمعتمرين من خارج المملكة بزيارة أى مدينة أو مواقع تراثية أو سياحية، فى حال حصولهم على برنامج سياحى.

وقال وكيل وزارة الحج لشئون العمرة، عبدالعزيز وزان، لصحيفة «اليوم» السعودية، إن برامج العمرة والزيارة تشهد هذا العام نقلة نوعية بتمكين المعتمرين والزوار من خارج المملكة من زيارة أى مدينة فى المملكة، خلال فترة تأشيرة العمرة، البالغة 30 يوما، مخصص منها 15 يوما لزيارة الحرمين الشريفين».

وأوضح أن القادم للعمرة أو الزيارة يمكن أن يحصل أيضا على وقت أطول، فى حال تقدمت شركات العمرة بطلب وقت إضافى ضمن البرنامج المعد للقادم للعمرة، الذى يتم رفعه إلى وزارة الحج، فترفعه بدورها إلى الجهات المعنية لاعتماد الفترة التى يطلبها المعتمر قبل قدومه إلى المملكة.