عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، التي تدير شؤون المسجد الأقصى، أن 114 مستوطنا اقتحموا المسجد، اليوم، من جهة باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد، والذي تسيطر عليه الشرطة الإسرائيلية.

وقال فراس الدبس، مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح مقتضب، إن "مجموعة من المتطرفين أدت طقوسا تلمودية وأعمال استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى".

وبحسب شهود عيان، قام المستوطنون بإلقاء أنفسهم على الأرض، والبعض الآخر حاول أداء صلوات.

كانت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس قالت، مؤخرا، إن الشرطة الإسرائيلية باتت تغض الطرف عن محاولات مستوطنين أداء طقوس تلمودية خلال اقتحامهم للمسجد. ودعت جماعات يمينية إسرائيلية الى تكثيف الاقتحامات خلال فترة الأعياد اليهودية خلال الشهر الجاري حيث يحتفل اليهود بعد أسبوع بحلول عيد العُرْش اليهود، ويسبقه يوم الغفران اليهودي (الأربعاء القادم).

إلى ذلك، دعت دائرة الأوقاف الإسلامية إلى "وقف الاقتحامات والاستفزازات الإسرائيلية للمسجد".

وتسمح الشرطة الإسرائيلية منذ عام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى، ولا تستجيب لدعوات دائرة الأوقاف الإسلامية لوقفها.