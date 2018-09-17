تجارة طنطا تنظم لقاء تعريفيا بالطلاب الجدد

شارك الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع، رئيس جامعة طنطا، في لقاء التعارف الذي نظمته كلية التجارة بالتعاون مع اتحاد الطلبة بالكلية للترحيب بالطلاب الجدد، بحضور الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل الميهي عميد الكلية، والوكلاء، وجمع من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأهدت كلية التجارة، واتحاد طلاب الكلية، الدكتور مجدي سبع درع الكلية تكريمًا له على مجهوداته لصالح الجامعة.

وأعرب سبع في كلمته عن سعادته البالغة بلقاء الطلاب اليوم، مهنئاً إياهم بانضمامهم لكلية التجارة بصفة خاصة، ولجامعة طنطا عامة، مشددًا على تقديم الدعم الكامل من قبل الجامعة لضمان تلقيهم خدمة تعليمية مميزة تضمن لهم مستقبل باهر شرط تمسكهم بالجدية والالتزام خلال فترة دراستهم الجامعية، وضرورة الاستفادة الكاملة من فترة وجودهم داخل أرجاء الكلية.

وعلى هامش اللقاء افتتح رئيس الجامعة مركز الحاسب الألي بالكلية بمشاركة الدكتور عادل الميهي، والدكتور إبراهيم الأطروشي مدير المركز.