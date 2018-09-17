اللجنة الاستشارية لـ«الإسكندرية السينمائي» تستعرض برامج الدورة المقبلة

اجتمعت مساء أمس اللجنة الاستشارية لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، بحضور أكثر من 30 سينمائيا وناقدا وإعلاميا، قبيل انعقاد الدورة الـ34 للمهرجان والتي تقام في الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل، وتحمل اسم الفنانة الكبيرة نادية لطفي، حيث ركز أعضاء اللجنة على عدة نقاط مهمة طالبوا بوضعها في الاعتبار خلال الدورة الحالية والدورات المقبلة.



واستعرض رئيس المهرجان الناقد الأمير أباظة، خلال الجلسة، أهم برامج الدورة الجديدة، ومنها الاحتفال بمرور 50 عاما على جماعة السينما الجديدة، وبرامج الدورة ومنها الاحتفال بمئوية كمال الملاخ وليلى مراد ومحمد فوزي وجمال عبد الناصر، وتكريمات الدورة وأفلامها والافتتاح والختام وآخر مستجداتها.



وتحدث في الاجتماع الذي امتد لساعتين وأقيم بالهناجر من المخرجين علي بدرخان وعلي عبد الخالق وهاني لاشين وسمير سيف، وداود عبد السيد وأحمد يحيى، ومن الكتاب بشير الديك ووليد سيف ومصطفى محرم وناصر عبد الرحمن، ومن مديري التصوير سمير فرج مدير المهرجان أيضا ومحمود عبد السميع ومحسن أحمد، ومن النجوم الفنان محمود قابيل، والإعلامي عمرو الليثي، ومن النقاد نعمة الله حسين وسمير شحاتة وأسامة عبد الفتاح وخالد محمود وسيد محمود سلام ومحمد قناوي وقدري الحجار نائب رئيس المهرجان ومحمد يوسف الأمين العام للمهرجان وانتصار درديري والكاتب الكبير محمد صالح وياقوت الديب ومخرج حفلي الافتتاح والختام هشام عطوة.



ودارت الجلسة حول برامج وشكل الدورة القادمة وطرحت عدة اقتراحات منها إجراء دراسة حول سينما المستقبل وتيار السينما الجديد والذي بدأ منذ فترة يفرض نفسه على الساحة، وأن يتولى مهرجان الإسكندرية هذه الدراسة في دوراته القادمة من عام 2019.